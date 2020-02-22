СЕГОДНЯ: Кто завоюет серебро чемпионата Эстонии? Нарва или "Викинг"?

rus.delfi.ee EST 37

JÄÄHOKI EESTI MEISTRILIIGA PSK vs Viking Foto: Sergei Stepanov, NPA

22 февраля будут сыграны два матча чемпионата Эстонии по хоккею. Досрочно завоевавший чемпионский титул тартуский "Вялк" отправится в гости к кохтла-ярвескому "Эвересту" (начало в 16:00), а таллиннский "Викинг" будет принимать нарвскую ПСШ (18:00).