СЕГОДНЯ: Как сыграет стартовый матч молодежная сборная России?

Американцы - очень неудобный соперник для российской команды. Последний раз молодые российские таланты обыгрывали США в полуфинале МЧМ-2016. Затем на четырех чемпионатах мира подряд неизменно побеждали американцы.

В прошлом году россияне проиграли в Остраве поединок групповой стадии турнира со счетом 1:3. В составе американцев дважды тогда отличился уроженец Узбекистана Артур Калиев. Он сыграет и в Эдмонтоне.

Из прошлогоднего состава сборной России в строю три игрока - вратарь Ярослав Аскаров, а также нападающие Василий Подколзин и Максим Грошев. Все они выступают за петербургский СКА.

Расписание игр сборной России на МЧМ-2021

26 декабря 04:30 Россия - США

28 декабря 04:30 Россия - Чехия

30 декабря 04:30 Россия - Австрия

31 декабря 04:30 Россия - Швеция