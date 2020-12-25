25.12.2020, 15:50

СЕГОДНЯ: Как сыграет стартовый матч молодежная сборная России?


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Venemaa (U20) vs USA (U-20)
Venemaa (U20) vs USA (U-20)Foto: Jonathan Hayward, AP

В канадском Эдмонтоне начинается молодежный чемпионат мира по хоккею. В первый день турнира молодые российские хоккеисты сыграют с американскими сверстниками.

Американцы - очень неудобный соперник для российской команды. Последний раз молодые российские таланты обыгрывали США в полуфинале МЧМ-2016. Затем на четырех чемпионатах мира подряд неизменно побеждали американцы.

В прошлом году россияне проиграли в Остраве поединок групповой стадии турнира со счетом 1:3. В составе американцев дважды тогда отличился уроженец Узбекистана Артур Калиев. Он сыграет и в Эдмонтоне.

Из прошлогоднего состава сборной России в строю три игрока - вратарь Ярослав Аскаров, а также нападающие Василий Подколзин и Максим Грошев. Все они выступают за петербургский СКА.

Расписание игр сборной России на МЧМ-2021

26 декабря 04:30 Россия - США

28 декабря 04:30 Россия - Чехия

30 декабря 04:30 Россия - Австрия

31 декабря 04:30 Россия - Швеция

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