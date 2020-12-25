СЕГОДНЯ: Как сыграет стартовый матч молодежная сборная России?
В канадском Эдмонтоне начинается молодежный чемпионат мира по хоккею. В первый день турнира молодые российские хоккеисты сыграют с американскими сверстниками.
В канадском Эдмонтоне начинается молодежный чемпионат мира по хоккею. В первый день турнира молодые российские хоккеисты сыграют с американскими сверстниками.
Американцы - очень неудобный соперник для российской команды. Последний раз молодые российские таланты обыгрывали США в полуфинале МЧМ-2016. Затем на четырех чемпионатах мира подряд неизменно побеждали американцы.
В прошлом году россияне проиграли в Остраве поединок групповой стадии турнира со счетом 1:3. В составе американцев дважды тогда отличился уроженец Узбекистана Артур Калиев. Он сыграет и в Эдмонтоне.
Из прошлогоднего состава сборной России в строю три игрока - вратарь Ярослав Аскаров, а также нападающие Василий Подколзин и Максим Грошев. Все они выступают за петербургский СКА.
Расписание игр сборной России на МЧМ-2021
26 декабря 04:30 Россия - США
28 декабря 04:30 Россия - Чехия
30 декабря 04:30 Россия - Австрия
31 декабря 04:30 Россия - Швеция
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