СЕГОДНЯ: "Эверест" сыграет в Тарту с чемпионом. Кто победит?

Первая встреча соперников, открывавшая хоккейный сезон в Эстонии, завершилась в начале октября драматичной победой "Эвереста" в серии буллитов - 6:5. В третьем периоде тартусцы были в Кохтла-Ярве впереди 4:1, но упустили преимущество. Сумеют ли они взять реванш за обидное поражение на своей площадке?

Лучший снайпер "Эвереста" в Тарту не сыграет

В предыдущем матче "Эверест", играя в три неполные пятерки, вырвал победу в Таллинне по буллитам у "Пантер" 4:3. Страсти на льду "Шкоды" кипели и по окончании встречи. За неспортивное поведение получил большой штраф лучший снайпер ида-вирумааской команды Егор Антоненко - россиянин забросил таллиннцам две шайбы.

"Для нас это, безусловно, потеря, - признал менеджер "Эвереста" Анатолий Дубков. - Но к матчу с Тарту мы получили подкрепление. Надеемся на положительный для нас результат".

Чемпионат Эстонии по хоккею был приостановлен в начале ноября из-за вспышки коронавируса в нарвской ПСШ. По информации Департамента здоровья, хоккейный очаг в Нарве насчитывает 71 случай заражения.

Репетиция перед Балтийской лигой?

Для "Вялка" и "Эвереста" предстоящий поединок станет последней проверкой сил перед выступлением в Балтийской хоккейной лиге - старт этого турнира запланирован на 27 ноября.

"Эверест" заменил в Балтийской лиге нарвитян. Кохтла-ярвесцы проведут два матча группового турнира в Литве, где вовсю бушует корона. Для справки: За последние сутки там зафиксировано 2272 случая заражения опасной инфекцией и 16 смертельных исходов.

Сборная Эстонии не сыграет ни одного матча

Тем временем Международная федерация хоккея из-за пандемии коронавируса отменила еще 18 турниров для национальных команд.

Таким образом, ни одна сборная Эстонии, (национальная, молодежная, юниорская) в этом сезоне на чемпионатах мира не сыграет.