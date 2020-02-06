СЕГОДНЯ: Эстония сразится с Венгрией, а Рооба играет в Финляндии

В Великобританию сборная Эстонии отправилась, значительно обновив свои ряды. Наряду с группой ветеранов, в ней много молодых игроков.

Статистика в пользу Эстонии

Венгерская команда за последние 15 лет дважды (2009, 2016) пробивалась в элиту мирового хоккея, но закрепиться в ней ей не удавалось.

После восстановления государственной независимости сборная Эстонии неоднократно встречалась с венграми. Поколение Логинова, Пузанова, Коршунова и Валиуллина ни разу не уступало мадьярам.

Последний раз сборная Эстонии встречалась с Венгрией в феврале 2016 года на олимпийской квалификации в Будапеште. На родном льду венгры одержали крупную победу - 7:1. Единственную шайбу в составе эстонской команды забросил тогда Роберт Рооба. Однако в Ноттингеме лидер нападения сборной Эстонии не сыграет.

Рооба сыграл в Финляндии

26-летний нападающий был в первоначальном списке кандидатов на поездку в Великобританию, но в окончательный состав он не попал.

Последние несколько матчей "Ювяскюля" Рооба пропустил из-за травмы. Но 5 февраля нападающий сборной Эстонии вышел на лед в поединке чемпионата Финляндии. Рооба провел на площадке почти 14 минут, но его усилия не помогли команде - "Ювяскюля" проиграл в гостях "Лукко" со счетом 0:6.