07.11.2019, 17:55

Сборная Украины неудачно стартовала в "Тондираба"

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EST 4
Esimene jäähokimäng Lasnamäel Rabahallis
Tondiraba jäähallFoto: MARI LUUD

В ледовом холле "Тондираба" стартовал Кубок Балтики по хоккею. В матче открытия турнира Литва победила в овертайме Украину - 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В Кубке Балтики участвуют 6 команд, разбитые на две группы. Сборная Эстонии играет в одной группе с Литвой и Украиной.

Первый матч Кубка Балтики эстонские хоккеисты проведут 8 ноября с Украиной (начало в 19:30).

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