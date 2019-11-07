Сборная Украины неудачно стартовала в "Тондираба"

В ледовом холле "Тондираба" стартовал Кубок Балтики по хоккею. В матче открытия турнира Литва победила в овертайме Украину - 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).
В Кубке Балтики участвуют 6 команд, разбитые на две группы. Сборная Эстонии играет в одной группе с Литвой и Украиной.
Первый матч Кубка Балтики эстонские хоккеисты проведут 8 ноября с Украиной (начало в 19:30).
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