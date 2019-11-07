Сборная Украины неудачно стартовала в "Тондираба"

В Кубке Балтики участвуют 6 команд, разбитые на две группы. Сборная Эстонии играет в одной группе с Литвой и Украиной.

Первый матч Кубка Балтики эстонские хоккеисты проведут 8 ноября с Украиной (начало в 19:30).