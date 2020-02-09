Сборная России проиграла все три матча в Швеции. Почему это хорошо?

За три матча российская команда пропустила 11 шайб и ни разу не победила. Однако главный тренер Алексей Кудашов проверил целый ряд новичков, которые до этого оставались вне поля зрения предыдущих наставников команды.

Ранее российская команда относилась к Евротуру, как к одному из основных турниров, в то время, как другие участники то и дело шли на эксперименты перед чемпионатом мира и Олимпийскими играми.

"Чем был полезен этот этап Евротура? У нас постоянно разные игроки, поэтому постоянно приходится выстраивать команду из разных хоккеистов. Наверное, это самый большой опыт. Как оценить нашу молодежь? В первую очередь мы преследовали цель дать возможность, посмотреть игроков. Дать им почувствовать другие скорости, другую ответственность, дать понять, что это другая планета. Любая ошибка здесь наказывается. Теперь они будут об этом знать, им есть к чему стремиться”, — сказал Кудашов после заключительного матча.

Победу на турнире, выиграв все три матча, одержала команда Швеции.

Положение команд: Швеция – 9 (3), Чехия – 5 (3), Финляндия – 3 (3), РОССИЯ – 1 (3).