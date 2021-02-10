Сборная России начинает выступление на шведском этапе Еврохоккейтура

Сборная России выиграла на предыдущих этапах в Хельсинки и Москве все 6 проведенных матчей - 16 очков. В общем зачете Евротура россияне уверенно лидируют, опережая Чехию на 7 очков.

Ларионов возглавил Россию

В Хельсинки Россия была представлена игроками молодежной сборной - команду выводил на лед ее наставник Игорь Ларионов. В Москве игрой сборной России руководил главный тренер Валерий Брагин. На очередной этап Евротура в Швецию Россия снова отправилась с Ларионовым, помогать которому будут тренеры юниорской сборной.

Напомним, что на молодежном чемпионате мира, который проходил в Эдмонтоне, подопечные Ларионова осталась без медалей. В полуфинале они проиграли хозяевам турнира канадцам (0:5), а в поединке за бронзовые медали уступили Финляндии (1:4).

Средний возраст - 22 года

Состав сборной России на международные турниры определяет штаб. Это неформальное объединение возглавляет 39-летний Роман Ротенберг - главный человек в российском хоккее.

В состав сборной России на Шведские хоккейные игры - таково официальное название турнира - включено много молодых игроков. Все они имеют опыт выступления в КХЛ. Средний возраст команды - 22 года. Сборная России - самая молодая команда шведского этапа Евротура.

В стартовом поединке россияне сыграют в Мальме с Финляндией, которую они уже дважды крупно побеждали в нынешнем сезоне - 6:2 в Хельсинки и 5:1 в Москве.