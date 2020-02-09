Сборная Эстонии заняла последнее место в олимпийской квалификации

Обе команды проиграли два своих стартовых матча и подходили к очному поединку в ранге аутсайдеров турнира. Борьба в матче шла лишь в первом периоде. На 11-й минуте эстонцы усилиями Дениса Шашкина даже вышли вперед 2:1, однако затем Румыния усилиями бывших украинцев Павла Борисенко и Антона Буточнова, а также Даниэля Транки, сделавшего хет-трик не только вышла вперед, но и довела счет до разгромного.

Победу в турнире, а вместе с ней и путевку в следующий раунд, разыграют хозяева турнира британцы и команда Венгрии.

Стоит отметить, что единственный эстонский хоккеист, выступающий в элитном европейском чемпионате, Роберт Рооба, пропускал турнир.