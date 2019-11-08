Сборная Эстонии в упорной борьбе проиграла Украине

Хоккеисты сборной Эстонии в первом матче Кубка Балтики проиграли в ледовом холле "Тондираба" Украине - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1).
На последней минуте матча наши хоккеисты заменили вратаря шестым полевым игроком, но перевести игру в овертайм не удалось. В составе сборной Эстонии отличились Сийм Лийвик и Эдуард Слесаревский.
Во втором матче группового турнира сборная Эстонии сыграет в субботу с Литвой, которая накануне одолела в овертайме Украину со счетом 2:1.
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