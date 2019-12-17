С нами Путин и хоккей: русский защитник НХЛ выложил фото с шутливой надписью про своего президента на свитере

Фото опубликовано в Инстаграме хоккеиста:

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#notsouglysweaters

Публикация от Mikhail Sergachev (@sergach98) 16 Дек 2019 в 1:39 PST



Близость к телу российского президента помогает хоккеисту успешно выступать в матчах НХЛ. В этом сезоне у россиянина уже 16 очков в 31 матче за клуб.