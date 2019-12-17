17.12.2019, 12:25
С нами Путин и хоккей: русский защитник НХЛ выложил фото с шутливой надписью про своего президента на свитере(1)
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев в преддверии Рождества сделал фото в свитере с российским президентом.
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