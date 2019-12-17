17.12.2019, 12:25

С нами Путин и хоккей: русский защитник НХЛ выложил фото с шутливой надписью про своего президента на свитере

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С нами Путин и хоккей: русский защитник НХЛ выложил фото с шутливой надписью про своего президента на свитере
Фото: Scanpix, delfi.ee

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев в преддверии Рождества сделал фото в свитере с российским президентом.

Фото опубликовано в Инстаграме хоккеиста:

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#notsouglysweaters
Публикация от Mikhail Sergachev (@sergach98) 16 Дек 2019 в 1:39 PST

Близость к телу российского президента помогает хоккеисту успешно выступать в матчах НХЛ. В этом сезоне у россиянина уже 16 очков в 31 матче за клуб.

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