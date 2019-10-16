"Русское влияние". Российского хоккеиста "троллят" в Twitter за выходку на приеме у Трампа

Трамп тепло принял хоккеистов и много шутил. Президент произнес речь, а потом его внимание привлек шведский нападающий "Сент-Луиса" Алекс Стин. "Посмотрите на этого парня, на его рот. Думаете, я победил бы его в драке? Не знаю, не знаю. Гляньте на мои зубы. Они целые, потому что я не играю в хоккей", — пошутил Трамп.

На торжественном приеме среди прочих присутствовали российские хоккеисты "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Во время традиционного фото в Овальном кабинете Тарасенко встал очень близко с креслом Трампа и положил на него локоть. Снимок разлетелся по соцсетям и стал поводом для шуток.

"Тарасенко жутко удобно облокотился на кресло Трампа. Русское влияние?", — пошутили в "Твиттере".

Впрочем, нашлись и те, кто счел поведение Тарасенко наглым и неприемлемым, сообщает rus.delfi.lv. "Полностью потерял уважение к "Блюз" после появления в кабинете марионетки Путина", — написал LaurieSpoon.

В прошлом сезоне "Сент-Луис" впервые выиграл Кубок Стэнли. В финальной серии "блюзмены" переиграли "Бостон". Тарасенко выступает за "Сент-Луис" с 2013 года.