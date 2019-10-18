Русский игрок в НХЛ дисквалифицирован за допинг

Россиянин нарушил правила по использованию препаратов для улучшения физических кондиций, сообщает Sports.ru.

Согласно условиям коллективного трудового соглашения, вместе с дисквалификацией дело будет направлено в программу по злоупотреблению запрещенными веществами и психическому здоровью.

"Пока не знаю, почему моя допинг-проба дала положительный результат, но понимаю, что несу ответственность за то, что находится в моем организме.

Я принимаю наказание", — сказал Зыков.

В этом сезоне 24-летний Зыков провел семь матчей и сделал две результативные передачи.

В сентябре 2018 года аналогичную дисквалификацию получил защитник ”Вегаса” Нэйт Шмидт. А международная федерация хоккея IIHF дисквалифицировала на 4 года еще одного россиянина — центрфорварда "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина, однако НХЛ в его отношении ограничилась лишь 3-матчевой дисквалификацией.