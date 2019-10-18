Русский игрок в НХЛ дисквалифицирован за допинг
Форвард команды НХЛ "Вегас" Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей за систематическое употребление запрещенных веществ.
Форвард команды НХЛ "Вегас" Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей за систематическое употребление запрещенных веществ.
Россиянин нарушил правила по использованию препаратов для улучшения физических кондиций, сообщает Sports.ru.
Согласно условиям коллективного трудового соглашения, вместе с дисквалификацией дело будет направлено в программу по злоупотреблению запрещенными веществами и психическому здоровью.
"Пока не знаю, почему моя допинг-проба дала положительный результат, но понимаю, что несу ответственность за то, что находится в моем организме.
Я принимаю наказание", — сказал Зыков.
В этом сезоне 24-летний Зыков провел семь матчей и сделал две результативные передачи.
В сентябре 2018 года аналогичную дисквалификацию получил защитник ”Вегаса” Нэйт Шмидт. А международная федерация хоккея IIHF дисквалифицировала на 4 года еще одного россиянина — центрфорварда "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина, однако НХЛ в его отношении ограничилась лишь 3-матчевой дисквалификацией.
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