Россия разгромила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала

В заключительном туре Кубка Первого канала сборная России по хоккею разгромила Финляндию (5:1). Таким образом подопечные Валерия Брагина одержали три победы в трех матчах.
При этом россияне нанесли по воротам соперника лишь 17 бросков, однако этого хватило для разгрома.
Швеция уступила Чехии (1:4) однако осталась на втором месте российского этапа Евротура.
Следующий этап Евротура должен пройти в Швеции с 11 по 14 февраля.
”В такое время победа очень важна, мы идем шаг за шагом к чемпионату мира и Олимпиаде.
У нас команды будут играть в плей-офф. На следующий этап Евротура, как и в прошлом сезоне, поедут игроки тех команд, которые не будут попадать в плей-офф", — заявил после турнира Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг.
Евротур
Кубок Первого канала
Чехия — Швеция — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
0:1 — 12 Берггрен (Пяярви-Свенссон, Расмуссен)
1:1 — 24 Ленц (Пыха, Зборжил)
2:1 — 35 Блюмель (Коштялек)
3:1 — 39 Газда (Яшек, Нестрашил)
4:1 — 55 Пыха (Зборжил)
Вратари: Грубец 26/27 — Линдбек 14/18.
Россия — Финляндия — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
1:0 — 13 Шипачев (Яковлев)
2:0 — 23 Воронков (Карнаухов, Мамин)
3:0 — 28 Воронков (Толчинский, Карнаухов)
3:1 — 36 Песонен
4:1 — 58 Карнаухов
5:1 — 59 Кузьменко (Галенюк, Сошников)
Вратари: Самонов 17/18 — Олкинуора 13/17.
Положение команд: Россия — 8 (3), Швеция — 4 (3), Финляндия — 3 (3), Чехия — 3 (3).
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