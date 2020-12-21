Россия разгромила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала со 100-процентным результатом

При этом россияне нанесли по воротам соперника лишь 17 бросков, однако этого хватило для разгрома.

Швеция уступила Чехии (1:4) однако осталась на втором месте российского этапа Евротура.

Следующий этап Евротура должен пройти в Швеции с 11 по 14 февраля.

”В такое время победа очень важна, мы идем шаг за шагом к чемпионату мира и Олимпиаде.

У нас команды будут играть в плей-офф. На следующий этап Евротура, как и в прошлом сезоне, поедут игроки тех команд, которые не будут попадать в плей-офф", — заявил после турнира Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

Евротур

Кубок Первого канала

Чехия — Швеция — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)



0:1 — 12 Берггрен (Пяярви-Свенссон, Расмуссен)

1:1 — 24 Ленц (Пыха, Зборжил)

2:1 — 35 Блюмель (Коштялек)

3:1 — 39 Газда (Яшек, Нестрашил)

4:1 — 55 Пыха (Зборжил)

Вратари: Грубец 26/27 — Линдбек 14/18.



Россия — Финляндия — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)



1:0 — 13 Шипачев (Яковлев)

2:0 — 23 Воронков (Карнаухов, Мамин)

3:0 — 28 Воронков (Толчинский, Карнаухов)

3:1 — 36 Песонен

4:1 — 58 Карнаухов

5:1 — 59 Кузьменко (Галенюк, Сошников)

Вратари: Самонов 17/18 — Олкинуора 13/17.

Положение команд: Россия — 8 (3), Швеция — 4 (3), Финляндия — 3 (3), Чехия — 3 (3).

