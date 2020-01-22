Россия разбила США и выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады

В Лозанне завершились юношеские Олимпийские игры. В финальном матче хоккейного турнира золотые медали завоевала Россия, разгромившая американцев - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).
Победа хоккеистов позволила россиянам занять первое место в медальном зачете. Россия выиграла в Лозанне 29 медалей (10-11-8. Второе место заняли хозяева Игр швейцарцы - 24 медали (10-6-8).
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На групповом этапе российские хоккеисты разгромили сверстников из Канады (6:2) и Дании (9:0). В полуфинале - финнов (10:1). Сборная США в полуфинале переиграла канадцев с минимальным перевесом - 2:1.
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