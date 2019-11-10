10.11.2019, 17:21

Россия провалилась на Кубке Карьяла, всухую проиграв Чехии


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Россия провалилась на Кубке Карьяла, всухую проиграв Чехии
Фото: Scanpix

Победа 3:0 позволила чехам выиграть престижный хоккейный трофей.

Шайбы у чехов забили Коварж, Седлак и Нестрашил. Заключительный матч турнира между Финляндией и Швецией состоится сегодня вечером.

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