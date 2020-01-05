Россия пропустила три шайбы подряд и уступила Канаде в финале чемпионата мира

В первой же атаке матча канадцы угодили в штангу, затем команды обменялись несколькими опасными выпадами. Североамериканские хоккеисты чаще нарушали правила, однако россияне не сумели реализовать ни одну из трех попыток большинства.

Во втором периоде россияне имели несколько возможностей для того, чтобы открыть счет, но на последнем рубеже у канадцев здорово играл Джоэл Хофер. Однако на 10-й минуте 2-го периода форвард Никита Александров подставил клюшку под бросок защитника Егора Замулы и открыл счет. Судьи долго просматривали момент броска на видеоповторе, но оставили взятие ворот в силе. В первой же атаке после пропущенного гола канадцы заставили соперников удалиться дважды и реализовали большинство усилиями Дилана Козенса. За 5 минут до конца 2-го периода Григорий Денисенко вновь вывел сборную России вперед, добив шайбу с пятачка.

В середине третьего периода Максим Соркин забил третью шайбу в ворота канадцев и сделал счет 3:1. Однако в ответной атаке шайба отскочила от конька Коннора Макмайкла и влетела в ворота российской команды. После просмотра видеоповтора судьи зафиксировали новое изменение в счете - 3:2. А еще через две минуты капитан канадцев Барретт Хэйтон сравнял счет. За 4 минуты до конца 3-го периода Акил Томас выскочил один на один с голкипером сборной России и впервые вывел команду вперед. Россияне заменили вратаря на полевого игрока, но отыграться не смогли. Канадцы стали победителями турнира в 18-й раз.

Бронзовые медали турнира в Чехии завоевала сборная Швеции, победившая в утешительном финале финнов - 3:2.