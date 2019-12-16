Россия обыграла Канаду в овертайме и впервые выиграла Кубок Вызова

В финале сборная России взяла верх над командой Канада-Восток, за которую выступали игроки юниорских лиг.

Матч проходил в равной борьбе, россияне несколько раз попадали в штангу, а канадцы не сумели реализовать штрафной бросок. Основное время завершилось вничью 1:1, а во втором овертайме победный гол, реализовав большинство, забил Шакир Мухамадуллин.

With Dovar Tinling in the box, Shakir Mukhamadullin has won the game for Russia.

Russia has taken gold at the #WJAC for the first time ever. pic.twitter.com/brX1prU68T

— Steven Ellis (@StevenEllisTHN) December 16, 2019







После матча голкипер сборной России Егор Гуськов поделился впечатлениями от турнира в интервью официальному сайту Федерации хоккея России.

- Это самый сложный матч в твоей жизни?

- Наверное, самый ответственный матч - точно. И думаю, что из-за этого самый сложный, да. Сил говорить в раздевалке перед вторым овертаймом уже не было, но мы все понимали - либо мы, либо они. Мы больше хотели. Сказали друг другу, что в этом году у нас в сборной последний матч, надо на новый год уйти с хорошим настроением.

- Команда выиграла два важных турнира за четыре месяца. Кто сегодня самый большой молодец?

- Как раз вся команда - молодец. Мы действуем сообща. Бьемся друг за друга. Когда коллектив такой сплоченный - неудивительно, что удается выиграть.