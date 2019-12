Россия обыграла Канаду в овертайме и впервые выиграла Кубок Вызова

В финале сборная России взяла верх над командой Канада-Восток, за которую выступали игроки юниорских лиг.

Матч проходил в равной борьбе, россияне несколько раз попадали в штангу, а канадцы не сумели реализовать штрафной бросок. Основное время завершилось вничью 1:1, а во втором овертайме победный гол, реализовав большинство, забил Шакир Мухамадуллин.

With Dovar Tinling in the box, Shakir Mukhamadullin has won the game for Russia.