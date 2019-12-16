Россия обыграла Канаду в овертайме и впервые выиграла Кубок Вызова

Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) впервые в истории выиграла Кубок Вызова по хоккею.
В финале сборная России взяла верх над командой Канада-Восток, за которую выступали игроки юниорских лиг.
Матч проходил в равной борьбе, россияне несколько раз попадали в штангу, а канадцы не сумели реализовать штрафной бросок. Основное время завершилось вничью 1:1, а во втором овертайме победный гол, реализовав большинство, забил Шакир Мухамадуллин.
With Dovar Tinling in the box, Shakir Mukhamadullin has won the game for Russia.
Russia has taken gold at the #WJAC for the first time ever. pic.twitter.com/brX1prU68T
— Steven Ellis (@StevenEllisTHN) December 16, 2019
После матча голкипер сборной России Егор Гуськов поделился впечатлениями от турнира в интервью официальному сайту Федерации хоккея России.
- Это самый сложный матч в твоей жизни?
- Наверное, самый ответственный матч - точно. И думаю, что из-за этого самый сложный, да. Сил говорить в раздевалке перед вторым овертаймом уже не было, но мы все понимали - либо мы, либо они. Мы больше хотели. Сказали друг другу, что в этом году у нас в сборной последний матч, надо на новый год уйти с хорошим настроением.
- Команда выиграла два важных турнира за четыре месяца. Кто сегодня самый большой молодец?
- Как раз вся команда - молодец. Мы действуем сообща. Бьемся друг за друга. Когда коллектив такой сплоченный - неудивительно, что удается выиграть.
- По шкале от одного до десяти, насколько ты устал?
- Хаха, на десять! Сейчас больше всего хочется лечь в кровать и поспать.
В матче за бронзу сборная США также в овертайме победила команду Чехии - 2:1.
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