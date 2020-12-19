19.12.2020, 17:15

Россия обыграла Чехию (4:1), одержав вторую победу на Кубке Первого канала


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Россия обыграла Чехию (4:1), одержав вторую победу на Кубке Первого канала
Foto: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Сегодня сборная России победила команду Чехии (4:1) в рамках Кубка Первого канала.

Голами в составе команды России отметились Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко и Максим Мамин, сделавший дубль, пишет Sports.ru.

Автором шайбы сборной Чехии стал Лукаш Седлак.

Напомним, в первом матче турнира сборная России обыграла Швецию (4:3 Б).

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