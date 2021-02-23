Российский тренер обвинил звездного хоккеиста в избиении девушки в Риге. Латвийский журналист объясняет, почему это чушь

”Думаю, что такое событие не могло пройти бесследно, — говорит Федоров. — Мы помним, как в 2008 году латвийские медиа с удовольствием и во всех подробностях писали про пьяные похождения динамовских легионеров, про драку Масальскиса (латвийский вратарь — прим. RusDelfi) в Старой Риге. Да, это фигуры несколько другого масштаба, но если не стали замалчивать эти истории, то ради Панарина образца 2011 года, который был практически не знаком латвийским болельщикам, никто не стал бы заморачиваться. У нас тоже есть коррупция и откаты, но когда я слышу про 40 тысяч евро, это просто смешно. Это космическая сумма, чтобы замять ”дело” столь мелкого масштаба.

Про подобную историю в то время не было ни слова. Я не сомневаюсь, что латвийские медиа не упустили бы возможность раздуть тему буйного, напившегося русского хоккеиста. Не из-за якобы нацизма/фашизма, или что там еще у нас здесь происходит по версии российских СМИ, а просто, ну это же идеальная стереотипная история, плюс предвзятое отношение к ”Витязю” тех времен, возможность собрать огромный трафик и так далее. Потому повторюсь — не думаю, что ради тогдашнего Панарина кто-то стал бы заморачиваться. Не понимаю, почему Назаров упомянул именно Ригу, почему не какой-то российский город, где ”свидетелей” было бы найти куда легче.

Признаюсь, я предвзято отношусь к Назарову, и не скрываю, что он у меня вызывает отвращение. Но его фраза про ”авторитетных жителей Риги”, вступившихся за Панарина, вызывает смех. Какие заступники могли быть у Артемия в 2011 году, да еще в Латвии? Ну и вишенка на торте — это Анисин (хоккеист, известный систематическими нарушениями режима - прим. RusDelfi), заказывающий только сок”.

Контекст





Бывший тренер ”Витязя” Андрей Назаров рассказал в интервью изданию "Комсомольская правда", что игрок Артемий Панарин (ныне выступает за "Рейнджерс") после матча в Риге избил девушку, но дело удалось замять. Нынешний клуб Панарина назвал слова Назарова попыткой давления на хоккеиста из-за его политических взглядов (Панарин резко критикует уклад жизни в России) и дал хоккеисту небольшой отпуск. В интервью несколько нестыковок, включая перерыв между матчами в Риге и Минске, оно подписано псевдонимом,