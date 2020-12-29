29.12.2020, 16:35

Российский банкир обманул знаменитого хоккеиста на 20 млн долларов

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Российский банкир обманул знаменитого хоккеиста на 20 млн долларов
Alexander RadulovAFP

Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Радулов потерял 20 млн долларов (примерно 1,5 млрд рублей), доверившись банкиру Сергею Кононову. Теперь знаменитый хоккеист намерен вернуть свои средства с помощью судебных органов.

В 2008 году Кононов стал главой "Транснационального банка", а Радулов в это время стал выступать за один из самых богатых клубов России башкирский "Салават Юлаев".

Обещали хороший процент
Банкир втерся в доверие Радулову и его отцу, предложив хранить заработанные деньги на счетах его банка. Хоккеист дал свое согласие и перевел туда все свои сбережения. Партнеры договорились, что если у Кононова будут неприятности, он сообщит Радулову, что нужно забрать средства.

"Саша все свои сбережения перевел из государственного банка в этот банк. За 8 лет около 20 млн долларов", — сказал в интервью Рен ТВ адвокат хоккеиста Роман Худяков.

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Взамен автору золотой шайбы на чемпионате мира 2009 года обещали хороший процент годовых. Однако в 2015 году банк потерял лицензию. Узнал об этом Радулов не от банкира, а от друзей.

Радулова развели как мальчишку
Естественно, возникает вопрос - почему Радулов о своих сбережениях вспомнил только в 2020 году?

Радулов ранее встречался с банкиром, но тот попросил его не паниковать. Чтобы хоккеист не шумел, ему передали, как бы под залог, два помещения в центре Москвы. Об этой договоренности банкир просил никому не сообщать. Позже стало известно, что "помещения стоят 3 млн долларов".

По словам представителя Радулова, Кононов является "профессиональным аферистом". Банкир остается на свободе и не считает себя виновным.

34-летний Радулов не выступает за сборную России с 2014 года. Уроженец Нижнего Тагила в последнее время играет в НХЛ за "Даллас".

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