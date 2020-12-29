Российский банкир обманул знаменитого хоккеиста на 20 млн долларов

В 2008 году Кононов стал главой "Транснационального банка", а Радулов в это время стал выступать за один из самых богатых клубов России башкирский "Салават Юлаев".

Обещали хороший процент

Банкир втерся в доверие Радулову и его отцу, предложив хранить заработанные деньги на счетах его банка. Хоккеист дал свое согласие и перевел туда все свои сбережения. Партнеры договорились, что если у Кононова будут неприятности, он сообщит Радулову, что нужно забрать средства.

"Саша все свои сбережения перевел из государственного банка в этот банк. За 8 лет около 20 млн долларов", — сказал в интервью Рен ТВ адвокат хоккеиста Роман Худяков.

Взамен автору золотой шайбы на чемпионате мира 2009 года обещали хороший процент годовых. Однако в 2015 году банк потерял лицензию. Узнал об этом Радулов не от банкира, а от друзей.

Радулова развели как мальчишку

Естественно, возникает вопрос - почему Радулов о своих сбережениях вспомнил только в 2020 году?

Радулов ранее встречался с банкиром, но тот попросил его не паниковать. Чтобы хоккеист не шумел, ему передали, как бы под залог, два помещения в центре Москвы. Об этой договоренности банкир просил никому не сообщать. Позже стало известно, что "помещения стоят 3 млн долларов".

По словам представителя Радулова, Кононов является "профессиональным аферистом". Банкир остается на свободе и не считает себя виновным.

34-летний Радулов не выступает за сборную России с 2014 года. Уроженец Нижнего Тагила в последнее время играет в НХЛ за "Даллас".