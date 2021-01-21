Российские хоккеисты во главе с Овечкиным отстранены от игр в НХЛ

Четыре российских хоккеиста во главе с Александром Овечкиным отстранены от выступлений за "Вашингтон" в регулярном чемпионате НХЛ. Сам клуб оштрафован на 100 000 долларов.
Поводом для вынесения санкций со стороны НХЛ стало нарушение хоккеистами антиковидных правил. Российские хоккеисты Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находились в одном гостиничном номере без масок.
Хоккеисты пропустят 4 матча
Каждый их хоккеистов дисквалифицирован на 4 матча, сообщает официальный сайт НХЛ. К тому же игроки не могут тренироваться с клубом.
Без российских игроков "Вашингтон" сыграет два домашних поединка с "Баффало" и два матча на своем льду с "Айлендерс", за который выступает Лео Комаров. Правда, уроженец Нарвы в недавно стартовавшем сезоне на лед еще не выходил.
Самсонов подцепил корону
Другой неприятной новостью для столичного клуба стал положительный тест на коронавирусную инфекцию у голкипера Самсонова.
Руководство клуба получило это известие после поражения в гостях от "Питтсбурга" (4:5 ОТ). Россиянин немедленно отправился на изоляцию и вернулся в Вашингтон отдельно от команды.
Овечкин сможет вернуться на лед 30 января, когда "Вашингтон" будет принимать дома "Бостон".
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