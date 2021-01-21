Российские хоккеисты во главе с Овечкиным отстранены от игр в НХЛ

Поводом для вынесения санкций со стороны НХЛ стало нарушение хоккеистами антиковидных правил. Российские хоккеисты Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находились в одном гостиничном номере без масок.

Хоккеисты пропустят 4 матча

Каждый их хоккеистов дисквалифицирован на 4 матча, сообщает официальный сайт НХЛ. К тому же игроки не могут тренироваться с клубом.

Без российских игроков "Вашингтон" сыграет два домашних поединка с "Баффало" и два матча на своем льду с "Айлендерс", за который выступает Лео Комаров. Правда, уроженец Нарвы в недавно стартовавшем сезоне на лед еще не выходил.

Самсонов подцепил корону

Другой неприятной новостью для столичного клуба стал положительный тест на коронавирусную инфекцию у голкипера Самсонова.

Руководство клуба получило это известие после поражения в гостях от "Питтсбурга" (4:5 ОТ). Россиянин немедленно отправился на изоляцию и вернулся в Вашингтон отдельно от команды.

Овечкин сможет вернуться на лед 30 января, когда "Вашингтон" будет принимать дома "Бостон".