Рооба, Диско и Титаренко признаны лучшими хоккеистами Эстонии 2020 года

Из-за пандемии коронавируса хоккейный сезон в Эстонии не удалось нынче завершить до конца. Чемпион был определен еще в феврале - им стал тартуский "Вялк", а Кубок Эстонии пришлось прервать.

Нарвский юниор ограбил российского ветерана

Большинство индивидуальных призов получили представители "Вялка". Самым ценным игроком чемпионата Эстонии признан 34-летний Василий Титаренко, который удостоился личного рукопожатия президента ЭОК Урмаса Сыырумаа. Лучшим защитником стал россиянин Дмитрий Шаповалов, лучшим форвардом - его соотечественник Данил Галимуллин.

Лучшим вратарем чемпионата Эстонии признан 19-летний голкипер нарвской ПСШ Дмитрий Ровда. В этой номинации на награду вполне мог рассчитывать россиянин Андрей Бунин, которому на днях исполнится 52 года. С его появлением во второй половине сезона "Вялк" заиграл значительно надежнее. По проценту отраженных бросков Бунин (93,1) значительно опережает всех конкурентов, но ветеран сыграл менее 50 процентов матчей и не смог претендовать на приз.

Лучший судья - Логинов

Лучшим судьей чемпионата Эстонии признан Иван Логинов. Приз лучшего лайнсмена получил Егор Логинов.

Лучшим молодым хоккеистом Эстонии признан воспитанник нарвского хоккея Даниил Кулинцев, выступающий сейчас за финскую "СайПу". В своем видеообращении 17-летний защитник поблагодарил тренеров и выразил сожаление в связи с отменой юниорского чемпионата мира (U-18) в "Тондираба".

Специальным призом Хоккейного союза были отмечены молодые хоккеисты, прекрасно выступившие в январе на юношеской Олимпиаде-2020 в швейцарской Лозанне в дисциплине "3х3". Напомним, что тогда Марек Починок в составе интернациональной команды завоевал золотую медаль, а его брат-близнец Эрик - бронзовую.

Стипендиатами проекта "Замечай следующее поколение" стали защитник Расмус Кийк и его тренер Сергей Новиков, получившие по 1000 евро. Лауреатов поздравил глава ЭОК Сыырумаа.