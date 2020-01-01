Расписание четвертьфинальных матчей молодежного чемпионата мира

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Rootsi (U20) Foto: Vladimir Prycek, AP

На ледовых аренах Чехии завершился первый этап молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборная России в четвертьфинале сыграет с Швейцарией, которая в заключительном матче группового турнира неожиданно обыграла действующих чемпионов финнов - 5:2 (0:1, 3:1, 2:0).