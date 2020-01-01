01.01.2020, 03:55

Расписание четвертьфинальных матчей молодежного чемпионата мира


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Rootsi (U20)
Rootsi (U20)Foto: Vladimir Prycek, AP

На ледовых аренах Чехии завершился первый этап молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборная России в четвертьфинале сыграет с Швейцарией, которая в заключительном матче группового турнира неожиданно обыграла действующих чемпионов финнов - 5:2 (0:1, 3:1, 2:0).

Россияне заняли третье место в группее. Свой четвертьфинальный поединок они проведут 2 января в Тршинце.

Молодежный чемпионат мира - 1/4 финала (2 января)

13:30 Тршинец Россия - Швейцария

16:00 Острава Канада - Словакия

18:30 Тршинец США - Финляндия

21:00 Острава Швеция - Чехия

Полуфинальные поединки пройдут 4 января. Матч за бронзовые медали и финал состоятся 5 января.

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