Рагулин, Кузькин, Полупанов... Как хоккеисты ЦСКА играли на Детском стадионе

Крупный счет матча не должен никого удивлять. Эстонский хоккей в то время не был представлен в чемпионате СССР. Состав "Калева" был сформирован на базе "Темпо" и "Экскаватора", выступавших в чемпионате Эстонской ССР, тогда как в составе ЦСКА - многократного чемпиона СССР - была целая плеяда выдающихся игроков советского хоккея, которых прежде таллиннская публика могла видеть только по телевизору.

ЦСКА приехал на несколько часов

На лед Детского стадиона, где проходил матч, вышли победители Олимпиады-1964 в австрийском Инсбруке – Александр Рагулин, Виктор Кузькин, Эдуард Иванов, Олег Зайцев. Еще 6 игроков (Евгений Мишаков, Юрий Моисеев, Анатолий Ионов, Владимир Викулов, Игорь Ромишевский, Виктор Полупанов) через два года выиграли золото Олимпиады-1968 во французском Гренобле.

"У ЦСКА был очень приличный состав - отсутствовала лишь первая тройка нападения сборной СССР Локтев - Альметов – Александров и лучший снайпер сезона Анатолий Фирсов, - рассказывает участник исторического поединка Алексей Смирнин, защищавший ворота "Калева". – Не было в Таллинне и старшего тренера ЦСКА Анатолия Тарасова – игрой команды на Детском стадионе руководил его помощник Борис Кулагин, который впоследствии возглавлял московские "Крылья Советов" и сборную СССР".

"ЦСКА прибыл в Таллинн за несколько часов до матча. Поскольку на Детском стадионе не было искусственного освещения, то матч начался днем в рабочее время, а сразу же после игры армейцы отправились в Москву", - добавил 81-летний ветеран эстонского хоккея.

98 бросков и клюшка от Кулагина

Игры на открытой площадке сегодня выглядят в диковинку, а тогда они были в порядке вещей. В высшей лиге чемпионата СССР - она называлась в то время Класс "А" - выступали 10 команд, 5 из которых представляли Москву. На всю элиту советского хоккея было лишь две закрытые площадки в Москве ("Лужники" + ледовая арена ЦСКА) и Дворец спорта в Киеве. Большинство матчей чемпионата СССР проходили тогда на открытом воздухе при минусовой температуре.

С первых же секунд матча ЦСКА заиграл на высокой скорости в комбинационный хоккей. Хозяева льда не успевали за техничными соперниками. Уже в первом периоде гости забросили 9 шайб.