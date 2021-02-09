Рагулин, Кузькин, Полупанов... Как ЦСКА 55 лет назад играл на Детском стадионе(7)
Ровно 55 лет назад - 9 февраля 1966 года – хоккеисты ЦСКА в поединке 1/32 финала Кубка СССР разгромили таллиннский "Калев" - 16:0 (9:0, 3:0, 4:0).
Ровно 55 лет назад - 9 февраля 1966 года – хоккеисты ЦСКА в поединке 1/32 финала Кубка СССР разгромили таллиннский "Калев" - 16:0 (9:0, 3:0, 4:0).
Крупный счет матча не должен никого удивлять. Эстонский хоккей в то время не был представлен в чемпионате СССР. Состав "Калева" был сформирован на базе "Темпо" и "Экскаватора", выступавших в чемпионате Эстонской ССР, тогда как в составе ЦСКА - многократного чемпиона СССР - была целая плеяда выдающихся игроков советского хоккея, которых прежде таллиннская публика могла увидеть только по телевизору.
ЦСКА приехал на несколько часов
На лед Детского стадиона, где проходил матч, вышли победители Олимпиады-1964 в австрийском Инсбруке – Александр Рагулин, Виктор Кузькин, Эдуард Иванов, Олег Зайцев. Еще 6 игроков (Евгений Мишаков, Юрий Моисеев, Анатолий Ионов, Владимир Викулов, Игорь Ромишевский, Виктор Полупанов) через два года выиграли золото Олимпиады-1968 во французском Гренобле.
"У ЦСКА был очень приличный состав - отсутствовала лишь первая тройка нападения сборной СССР Локтев - Альметов – Александров и лучший снайпер сезона Анатолий Фирсов, - рассказывает участник исторического поединка Алексей Смирнин, защищавший ворота "Калева". – Не было в Таллинне и старшего тренера ЦСКА Анатолия Тарасова – игрой команды на Детском стадионе руководил его помощник Борис Кулагин, который впоследствии возглавлял московские "Крылья Советов" и сборную СССР".
"ЦСКА прибыл в Таллинн за несколько часов до матча. Поскольку на Детском стадионе не было искусственного освещения, то матч начался днем в рабочее время, а сразу же после игры армейцы отправились в Москву", - добавил 81-летний ветеран эстонского хоккея.
98 бросков и клюшка от Кулагина
Игры на открытой площадке сегодня выглядят в диковинку, а тогда они были в порядке вещей. В высшей лиге чемпионата СССР - она называлась в то время Класс "А" - выступали 10 команд, 5 из которых представляли Москву. На всю элиту советского хоккея было лишь две закрытые площадки в Москве ("Лужники" + ледовая арена ЦСКА) и Дворец спорта в Киеве. Большинство матчей чемпионата СССР проходили тогда на открытом воздухе при минусовой температуре.
С первых же секунд матча ЦСКА заиграл на высокой скорости в комбинационный хоккей. Хозяева льда не успевали за техничными соперниками. Уже в первом периоде гости забросили 9 шайб.
"Удивляться тут нечему - тренировались мы в свободное от работы время три раза в неделю, - говорит Смирнин. - Нагрузка в том матче выпала на меня приличная - ЦСКА совершил 98 бросков по воротам. Представляете?! После матча Кулагин подарил мне на память о встрече вратарскую клюшку".
0:16 – не самое крупное поражение эстонского клуба в Кубке СССР по хоккею. В 1954 году таллиннский "Калев" проиграл в 1/8 финала рижской "Даугаве" со счетом 2:30.
Драматичная судьба центрфорварда
В составе ЦСКА по три шайбы в ворота "Калева" забросили Мишаков, Ионов и Полупанов. Из той звездной плеяды игроков сборной СССР, выходивших на лед Детского стадиона, до наших дней дожил только Полупанов – 1 января ему исполнилось 75 лет.
Через месяц после матча в Таллинне Полупанов впервые стал чемпионом мира - было ему тогда 20 лет. Затем он завоевал золото Олимпийских игр 1968 года. Звено Викулов – Полупанов – Фирсов выходило на ведущие роли в ЦСКА и сборной СССР, но выпивка в квартире Александра Мальцева в декабре 1970 года поставила крест на карьере хоккеиста. 4-кратный чемпион мира был дисквалифицирован. Затем Кулагин позвал его в "Крылья Советов", но вернуть былые кондиции нападающий не сумел. В 27 лет Полупанов завершил карьеру.
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