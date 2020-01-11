ПРЯМО СЕЙЧАС В ТАЛЛИННЕ: "Йокерит" проигрывает "Северстали" — 2:5

Сегодня в 15:00 на ледовой арене Тондираба состоится вторая встреча финского "Йокерита" и череповецкой "Северстали" в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
В первом периоде первыми забили череповчане — в самом начале периода отличился Трубачев. В середине периода финны ответили шайбой Петри Контроля. 1:1.
В конце первого периода "шуты" остались в меньшинстве 5 на 3, но выстояли. Череповчане забили лишь на 23-й минуте, но финны тут же ответили голом. 2:2.
На 26-й минуте встречи Морковин вывел "Северсталь" вперед — 2:3. В конце второго периода судьи по привычке оставили "Йокерит" втроем против пяти, но на этот раз "Северсталь" смогла воплотить это преимущество в гол — 4:2 в пользу череповчан перед решающей двадцатиминуткой.
"Йокерит" сменил вратаря, но не помогло — в середине третьего периода "Северсталь" провела разительную контратаку и увеличила отрыв в счете — 2:5.
В первой встрече, состоявшейся в пятницу, сильнее оказались "шуты" из Хельсинки — 4:1. Череповчане попробуют отыграться и будут предельно мотивированы.
"Йокерит" не проигрывает с ноября и является одним из лидеров чемпионата КХЛ (3-е место в Западной конференции, 63 очка, отставание в 6 очков от лидера — ЦСКА). "Северсталь" пока находится вне зоны плей-офф (10-е место, 41 набранное очко).
Организатором двух матчей КХЛ в Таллинне является Delfi.
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