ПРЯМО СЕЙЧАС В ТАЛЛИННЕ: "Йокерит" проигрывает "Северстали" — 2:5

В первом периоде первыми забили череповчане — в самом начале периода отличился Трубачев. В середине периода финны ответили шайбой Петри Контроля. 1:1.

В конце первого периода "шуты" остались в меньшинстве 5 на 3, но выстояли. Череповчане забили лишь на 23-й минуте, но финны тут же ответили голом. 2:2.

На 26-й минуте встречи Морковин вывел "Северсталь" вперед — 2:3. В конце второго периода судьи по привычке оставили "Йокерит" втроем против пяти, но на этот раз "Северсталь" смогла воплотить это преимущество в гол — 4:2 в пользу череповчан перед решающей двадцатиминуткой.

"Йокерит" сменил вратаря, но не помогло — в середине третьего периода "Северсталь" провела разительную контратаку и увеличила отрыв в счете — 2:5.

В первой встрече, состоявшейся в пятницу, сильнее оказались "шуты" из Хельсинки — 4:1. Череповчане попробуют отыграться и будут предельно мотивированы.

"Йокерит" не проигрывает с ноября и является одним из лидеров чемпионата КХЛ (3-е место в Западной конференции, 63 очка, отставание в 6 очков от лидера — ЦСКА). "Северсталь" пока находится вне зоны плей-офф (10-е место, 41 набранное очко).

Организатором двух матчей КХЛ в Таллинне является Delfi.