ПРЯМО СЕЙЧАС: Россия ведет в матче с Канадой в финале чемпионата мира. Идет 3-й период(59)
Сборная России по хоккею играет в финале чемпионата мира среди молодежных команд с Канадой. В середине третьего периода счет 3:2 в пользу сборной России.
Сборная России по хоккею играет в финале чемпионата мира среди молодежных команд с Канадой. В середине третьего периода счет 3:2 в пользу сборной России.
В первой же атаке матча канадцы угодили в штангу, затем команды обменялись несколькими опасными выпадами. Североамериканские хоккеисты чаще нарушали правила, однако россияне не сумели реализовать ни одну из трех попыток большинства. Счет после первого периода 0:0.
Во втором периоде россияне имели несколько возможностей для того, чтобы открыть счет, но на последнем рубеже у канадцев здорово играл Джоэл Хофер. Однако на 10-й минуте 2-го периода форвард Никита Александров подставил клюшку под бросок защитника Егора Замулы и открыл счет. Судьи долго просматривали момент броска на видеоповторе, но оставили взятие ворот в силе. В первой же атаке после пропущенного гола канадцы заставили соперников удалиться дважды и реализовали большинство усилиями Дилана Козенса. За 5 минут до конца 2-го периода Григорий Денисенко вновь вывел сборную России вперед, добив шайбу с пятачка.
В середине третьего периода Максим Соркин забил третью шайбу в ворота канадцев и сделал счет 3:1. Однако в ответной атаке шайба отскочила от конька Коннора Макмайкла и влетела в ворота российской команды. После просмотра видеоповтора судьи зафиксировали новое изменение в счете - 3:2.
Команды уже встречались на групповом этапе чемпионата мира. Тогда победу одержали российские хоккеисты со счетом 6:0. В полуфинале россияне с большим трудом одолели шведов, забросив решающую шайбу в овертайме - 5:4, а канадцы разгромили действующих чемпионов мира (и среди взрослых, и среди молодежи) финнов - 5:0.
Бронзовые медали турнира завоевала сборная Швеции, победившая в утешительном финале финнов - 3:2.
10 и 11 января жители Таллинна смогут увидеть хоккей высочайшего уровня вживую. В эти дни череповецкая "Северсталь" сыграет с "Йокеритом" на льду дворца спорта "Тондираба". Билеты на матчи можно купить ЗДЕСЬ.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Ушла из жизни известная красавица-актриса, звезда 60-х годов
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
Рак победил: скончался врач-онколог из шоу Андрея Малахова