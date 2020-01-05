ПРЯМО СЕЙЧАС: Россия ведет в матче с Канадой в финале чемпионата мира. Идет 3-й период

В первой же атаке матча канадцы угодили в штангу, затем команды обменялись несколькими опасными выпадами. Североамериканские хоккеисты чаще нарушали правила, однако россияне не сумели реализовать ни одну из трех попыток большинства. Счет после первого периода 0:0.

Во втором периоде россияне имели несколько возможностей для того, чтобы открыть счет, но на последнем рубеже у канадцев здорово играл Джоэл Хофер. Однако на 10-й минуте 2-го периода форвард Никита Александров подставил клюшку под бросок защитника Егора Замулы и открыл счет. Судьи долго просматривали момент броска на видеоповторе, но оставили взятие ворот в силе. В первой же атаке после пропущенного гола канадцы заставили соперников удалиться дважды и реализовали большинство усилиями Дилана Козенса. За 5 минут до конца 2-го периода Григорий Денисенко вновь вывел сборную России вперед, добив шайбу с пятачка.

В середине третьего периода Максим Соркин забил третью шайбу в ворота канадцев и сделал счет 3:1. Однако в ответной атаке шайба отскочила от конька Коннора Макмайкла и влетела в ворота российской команды. После просмотра видеоповтора судьи зафиксировали новое изменение в счете - 3:2.

Команды уже встречались на групповом этапе чемпионата мира. Тогда победу одержали российские хоккеисты со счетом 6:0. В полуфинале россияне с большим трудом одолели шведов, забросив решающую шайбу в овертайме - 5:4, а канадцы разгромили действующих чемпионов мира (и среди взрослых, и среди молодежи) финнов - 5:0.

Бронзовые медали турнира завоевала сборная Швеции, победившая в утешительном финале финнов - 3:2.