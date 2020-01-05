ПРЯМО СЕЙЧАС: Россия играет с Канадой в финале чемпионата мира

Сборная России по хоккею играет в финале чемпионата мира среди молодежных команд с Канадой. Матч начался в 20.00 по таллиннскому времени.
Команды уже встречались на групповом этапе чемпионата мира. Тогда победу одержали российские хоккеисты со счетом 6:0, однако это не делает подопечных Валерия Брагина фаворитами финального матча. В полуфинале россияне с большим трудом одолели шведов, забросив решающую шайбу в овертайме - 5:4, а канадцы разгромили действующих чемпионов мира (и среди взрослых, и среди молодежи) финнов - 5:0.
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