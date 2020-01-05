ПРЯМО СЕЙЧАС: Россия играет с Канадой в финале чемпионата мира. Идет 2-й период(39)
Сборная России по хоккею играет в финале чемпионата мира среди молодежных команд с Канадой. Идет второй период встречи.
Сборная России по хоккею играет в финале чемпионата мира среди молодежных команд с Канадой. Идет второй период встречи.
В первой же атаке канадцы угодили в штангу, затем команды обменялись несколькими опасными выпадами. Североамериканские хоккеисты чаще нарушали правила, однако россияне не сумели реализовать ни одну из трех попыток большинства. Счет после первого периода 0:0.
Команды уже встречались на групповом этапе чемпионата мира. Тогда победу одержали российские хоккеисты со счетом 6:0, однако это не делает подопечных Валерия Брагина фаворитами финального матча. В полуфинале россияне с большим трудом одолели шведов, забросив решающую шайбу в овертайме - 5:4, а канадцы разгромили действующих чемпионов мира (и среди взрослых, и среди молодежи) финнов - 5:0.
Бронзовые медали турнира завоевала сборная Швеции, победившая в утешительном финале финнов - 3:2.
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