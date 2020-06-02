Протесты в США. Куда пропали российские правдорубы Панарин и Брызгалов?

Большой резонанс в российском хоккейном сообществе вызвал комментарий первого русского тафгая в НХЛ Андрея Назарова порталу "Чемпионат". В своем выступлении он затронул некоторых соотечественников, выступающих за океаном. Ранее Артемий Панарин и Илья Брызгалов резко критиковали российскую действительность, но на бурные события в США не отреагировали.

"Слежу, что сейчас происходит в США, изучаю мировые и отечественные СМИ. И очень удивлен, почему молчат наши из НХЛ. Повторюсь, почему же, интересно, они замолчали? Посмотрите, что творится в Америке!

Людей избивают, лупят дубинками, разгоняют демонстрантов газом. Идёт грабеж магазинов, кругом массовые беспорядки. Но наши правдорубы за океаном, которые любили много говорить про Россию и осуждать ее, почему-то резко приуныли.

Прочитал комментарий моего давнего товарища Ильи Брызгалова. Неужели он перестал смотреть телевизор? Видимо, нынешние протесты в США его не касаются. Или, может, они происходят недалеко от его дома, поэтому Илья решил не выступать в прессе так, как он любит это делать?

Пожелаем всем ребятам спокойно пересидеть эти дни, но хочу сказать вот что. В чужом глазу мы соломину видим, а в своём бревна не замечаем. Считаю, что это неправильно. Надо быть последовательными".