Протесты в США. Куда пропали российские правдорубы Панарин и Брызгалов?

Смерть 40-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при столкновении с полицейскими, всколыхнула всю Америку. Эта ситуация не оставила равнодушным и спортивный мир.
Большой резонанс в российском хоккейном сообществе вызвал комментарий первого русского тафгая в НХЛ Андрея Назарова порталу "Чемпионат". В своем выступлении он затронул некоторых соотечественников, выступающих за океаном. Ранее Артемий Панарин и Илья Брызгалов резко критиковали российскую действительность, но на бурные события в США не отреагировали.
"Слежу, что сейчас происходит в США, изучаю мировые и отечественные СМИ. И очень удивлен, почему молчат наши из НХЛ. Повторюсь, почему же, интересно, они замолчали? Посмотрите, что творится в Америке!
Людей избивают, лупят дубинками, разгоняют демонстрантов газом. Идёт грабеж магазинов, кругом массовые беспорядки. Но наши правдорубы за океаном, которые любили много говорить про Россию и осуждать ее, почему-то резко приуныли.
Прочитал комментарий моего давнего товарища Ильи Брызгалова. Неужели он перестал смотреть телевизор? Видимо, нынешние протесты в США его не касаются. Или, может, они происходят недалеко от его дома, поэтому Илья решил не выступать в прессе так, как он любит это делать?
Пожелаем всем ребятам спокойно пересидеть эти дни, но хочу сказать вот что. В чужом глазу мы соломину видим, а в своём бревна не замечаем. Считаю, что это неправильно. Надо быть последовательными".
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