"Пожать Путину руку? Конечно, хочу!" Экс-тренер лучшей команды стран Балтии — о хоккее, коронавирусе и политике

Не так давно у омского "Авангарда" был выезд в Новосибирск, Хабаровск и Нурсултан. Все ли здоровы в команде после этой гостевой серии матчей?



Это сумасшедший год для всего мира, но в последнее время у нас все хорошо. Covid-19 нанес нам тяжелый удар во время июльских тренировочных сборов, когда заболели двадцать человек, но с тех пор было только два случая. В то же время игроки болеют гриппом и ангиной, у некоторых — травмы, но это часть игры. Я усвоил одно: побеждать можно только со здоровыми игроками.

Что, по вашей оценке, от коронавируса страдает больше — ноги хоккеистов или головы?

Думаю, что больше всего страдают легкие и ноги. Заболевшие вылетели из обоймы по меньшей мере на 14 дней. Болезнь поражает все тело. А пока кто-то болеет, другие игроки в команде катаются, усердно тренируются и становятся лучше заболевших, поэтому больным после возвращения в строй приходится догонять. Только для возвращения в нужный ритм требуется еще как минимум неделя или две. К счастью, ни один из наших игроков, заразившихся Covid-19, не выпадал из-за болезни надолго.

Как вы относитесь к тому, что клубам КХЛ приходится играть с хоккеистами молодежных команд? Действительно ли хоккей важнее здоровья человека?

Я исхожу из того, как поступаем мы, и допускаю, что в других командах поступают так же. Наша медицинская бригада проделала невероятную работу, чтобы обеспечить нам безопасную среду. Мы боремся с вирусом, которого не видим и не чувствуем. Анализы проводятся регулярно — врачи делают соскоб ватной палочкой, берут кровь, каждое утро измеряют температуру. Игрокам и руководству даны строгие рекомендации, как вести себя на аренах и за их пределами. Мы призываем игроков оставаться в отелях, а не бродить по улицам. Это печальная реальность. Вирус до определенной степени парализовал весь мир. Это важнее хоккея, но КХЛ делает все возможное, чтобы позаботиться о безопасности.