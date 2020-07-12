12.07.2020, 00:50

Последний забег хоккеиста: 23-летний форвард умер на тренировке


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küünalFoto: Ago Tammik

Смертельная трагедия произошла в Орске на тренировке хоккейного клуба "Южный Урал". 23-летний нападающий Павел Крутий скончался во время пробежки.

Кросс проходил при температуре воздуха +25 градусов. Игрок почувствовал себя плохо и упал на землю. Врач клуба оказал ему первую помощь.

По дороге в больницу хоккеист в машине "Скорой помощи" впал в кому и скончался в реанимации. Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии.

"Южный Урал" выступает в ВХЛ - вторая по силе лига российского хоккея. Крутий перешел в команду Оренбургской области пару месяцев назад. Руководители клуба уверяют, что скончавшийся хоккеист был полностью здоров по медицинским показателям.

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России возбудил дело в целях всестороннего рассмотрения обстоятельств смерти хоккеиста.

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Скорбим… Сегодня в Орске во время предсезонной подготовки хоккейного клуба «Южный Урал» произошел несчастный случай. Трагедия произошла с нападающим Павлом Крутий. Накануне команда начала свой предсезонный сбор. Сегодня утром он вместе с остальными игроками вышел на пробежку, но через некоторое время почувствовал недомогание. Немедленно была вызвана бригада скорой помощи. Медики забрали Павла, но по дороге в больницу он впал в кому. Его сразу же поместили в реанимационное отделение, где врачи боролись за его жизнь. Но, к сожалению, спустя некоторое время Павел скончался. Причины смерти будут выясняться. Предположительный диагноз - тромбоэмболия лёгочной артерии. Хоккейный клуб «Южный Урал» скорбит вместе с родными и близкими Павла Крутий, и выражает им глубочайшие соболезнования.

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