Последний забег. 23-летний российский хоккеист умер на тренировке
Смертельная трагедия произошла в Орске на тренировке хоккейного клуба "Южный Урал". 23-летний нападающий Павел Крутий скончался во время пробежки.
Смертельная трагедия произошла в Орске на тренировке хоккейного клуба "Южный Урал". 23-летний нападающий Павел Крутий скончался во время пробежки.
Кросс проходил при температуре воздуха +25 градусов. Игрок почувствовал себя плохо и упал на землю. Врач клуба оказал ему первую помощь.
По дороге в больницу хоккеист в машине "Скорой помощи" впал в кому и скончался в реанимации. Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии.
"Южный Урал" выступает в ВХЛ - вторая по силе лига российского хоккея. Крутий перешел в команду Оренбургской области пару месяцев назад. Руководители клуба уверяют, что скончавшийся хоккеист был полностью здоров по медицинским показателям.
Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России возбудил дело в целях всестороннего рассмотрения обстоятельств смерти хоккеиста.
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