Последний забег. 23-летний российский хоккеист умер на тренировке

View this post on Instagram

Скорбим… Сегодня в Орске во время предсезонной подготовки хоккейного клуба «Южный Урал» произошел несчастный случай. Трагедия произошла с нападающим Павлом Крутий. Накануне команда начала свой предсезонный сбор. Сегодня утром он вместе с остальными игроками вышел на пробежку, но через некоторое время почувствовал недомогание. Немедленно была вызвана бригада скорой помощи. Медики забрали Павла, но по дороге в больницу он впал в кому. Его сразу же поместили в реанимационное отделение, где врачи боролись за его жизнь. Но, к сожалению, спустя некоторое время Павел скончался. Причины смерти будут выясняться. Предположительный диагноз - тромбоэмболия лёгочной артерии. Хоккейный клуб «Южный Урал» скорбит вместе с родными и близкими Павла Крутий, и выражает им глубочайшие соболезнования.