Последний забег. 23-летний российский хоккеист умер на тренировке

Кросс проходил при температуре воздуха +25 градусов. Игрок почувствовал себя плохо и упал на землю. Врач клуба оказал ему первую помощь.

По дороге в больницу хоккеист в машине "Скорой помощи" впал в кому и скончался в реанимации. Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии.

"Южный Урал" выступает в ВХЛ - вторая по силе лига российского хоккея. Крутий перешел в команду Оренбургской области пару месяцев назад. Руководители клуба уверяют, что скончавшийся хоккеист был полностью здоров по медицинским показателям.

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России возбудил дело в целях всестороннего рассмотрения обстоятельств смерти хоккеиста.