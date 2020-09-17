Плохая новость. Чемпионат мира в "Тондираба" снова отменен

Ледовый холл "Тондираба", где должен был пройти молодежный чемпионат мира, лишился уже второго крупного турнира: в марте из-за пандемии коронавируса был отменен юниорский чемпионат мира U-18.

В общей сложности ИИХФ отменила 10 молодежных и юниорских турниров в различных возрастных группах.

Однако молодежный чемпионат мира в топ-дивизионе (он запланирован на конец декабря - начало января в Канаде) пока не отменен. Напомним, что последнее мировое первенство в драматичной борьбе выиграли канадцы. Еще на 49-й минуте финального поединка россияне были в Остраве впереди - 3:1, но в итоге все же проиграли - 3:4.