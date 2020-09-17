Плохая новость. Чемпионат мира в "Тондираба" снова отменен

Запланированный в Таллинне на 10-17 февраля молодежный чемпионат мира по хоккею U-20 (Дивизион 1В) не состоится из-за риска распространения коронавируса. Такое решение Международная федерация хоккея на льду приняла на основании рекомендаций экспертной группы.
Ледовый холл "Тондираба", где должен был пройти молодежный чемпионат мира, лишился уже второго крупного турнира: в марте из-за пандемии коронавируса был отменен юниорский чемпионат мира U-18.
В общей сложности ИИХФ отменила 10 молодежных и юниорских турниров в различных возрастных группах.
Однако молодежный чемпионат мира в топ-дивизионе (он запланирован на конец декабря - начало января в Канаде) пока не отменен. Напомним, что последнее мировое первенство в драматичной борьбе выиграли канадцы. Еще на 49-й минуте финального поединка россияне были в Остраве впереди - 3:1, но в итоге все же проиграли - 3:4.
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