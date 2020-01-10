10.01.2020, 11:10
Паренек из уральского городка побил рекорд великого Гретцки
Артемий Панарин, российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ”Нью-Йорк Рейнджерс” и уроженец уральского Коркино, смог побить достижение легенды НХЛ.
Артемий Панарин, российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ”Нью-Йорк Рейнджерс” и уроженец уральского Коркино, смог побить достижение легенды НХЛ.
Во встрече с ”Нью-Джерси Дэвилз”, завершившейся поражением ”дьяволов” со счетом 6:3, российский нападающий сумел записать на свой счет гол и два результативных паса. Таким образом, за 43 первые встречи Панарин набрал 61 очко, там самым обогнав по этому показателю канадца Уэйна Гретцки.
Выступавший небольшую часть своей карьеры за "Рейнджерс" Гретцки набрал за такой же срок только 59 очков.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Россиянин надругался и залил бетоном 14-летнюю сестру
Слова отца зверски убитой доцентом СПбГУ Анастасии Ещенко
Вы талант, если сможете ответить на все 10 вопросов теста
Российская школьница убила заставшую ее с любовником мать