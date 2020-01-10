10.01.2020, 11:10

Паренек из уральского городка побил рекорд великого Гретцки


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Паренек из уральского городка побил рекорд великого Гретцки
Фото: Scanpix

Артемий Панарин, российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ”Нью-Йорк Рейнджерс” и уроженец уральского Коркино, смог побить достижение легенды НХЛ.

Во встрече с ”Нью-Джерси Дэвилз”, завершившейся поражением ”дьяволов” со счетом 6:3, российский нападающий сумел записать на свой счет гол и два результативных паса. Таким образом, за 43 первые встречи Панарин набрал 61 очко, там самым обогнав по этому показателю канадца Уэйна Гретцки.

Выступавший небольшую часть своей карьеры за "Рейнджерс" Гретцки набрал за такой же срок только 59 очков.

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