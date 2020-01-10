Паренек из уральского городка побил рекорд великого Гретцки

Во встрече с ”Нью-Джерси Дэвилз”, завершившейся поражением ”дьяволов” со счетом 6:3, российский нападающий сумел записать на свой счет гол и два результативных паса. Таким образом, за 43 первые встречи Панарин набрал 61 очко, там самым обогнав по этому показателю канадца Уэйна Гретцки.

Выступавший небольшую часть своей карьеры за "Рейнджерс" Гретцки набрал за такой же срок только 59 очков.