Овечкин установил новый рекорд НХЛ. До следующего — рукой подать

Прежним достижением по данному показателю владел Бретт Халл, установивший свой рекорд еще 15 лет назад. У него было 124 гола в большинстве, забитых в гостевых поединках. Примечательно, что 125 голов в большинстве Овечкин забил и в домашних матчах, пишет издание vesti.ru.

Таким образом, забив в общей сложности 250 голов в большинстве, Овечкин располагается на четвертой строчке по данному показателю. Теперь его ближайшей целью является достижение Теэму Селянне, забившего 255 голов при численном преимуществе. Напомним, что финский хоккеист в 2014 году завершил профессиональную карьеру в НХЛ.