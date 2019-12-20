Овечкин — лучший? ESPN так не считает
Спортивный медиа-холдинг ESPN объявил имена 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Список был опубликован на официальном сайте издания.
Спортивный медиа-холдинг ESPN объявил имена 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Список был опубликован на официальном сайте издания.
Капитан ”Вашингтон Кэпиталз” Александр Овечкин оказался третьим в рейтинге. На первом месте — форвард ”Питтсбург Пингвинс” канадец Сидни Кросби, вторая строчка досталась другому канадскому игроку — нападающему ”Эдмонтон Ойлерс” Коннору Макдэвиду.
Также в числе сотни лучших оказались еще несколько россиян — Евгений Малкин из ”Питтсбург Пингвинс”, Павел Дацюк, выступавший за ”Детройт Ред Уингс”, игрок ”Тампы-Бэй Лайтнинг” Никита Кучеров, "нью-йоркский рейнджер" Артемий Панарин и некоторые другие.
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