Овечкин — лучший? ESPN так не считает

Капитан ”Вашингтон Кэпиталз” Александр Овечкин оказался третьим в рейтинге. На первом месте — форвард ”Питтсбург Пингвинс” канадец Сидни Кросби, вторая строчка досталась другому канадскому игроку — нападающему ”Эдмонтон Ойлерс” Коннору Макдэвиду.

Также в числе сотни лучших оказались еще несколько россиян — Евгений Малкин из ”Питтсбург Пингвинс”, Павел Дацюк, выступавший за ”Детройт Ред Уингс”, игрок ”Тампы-Бэй Лайтнинг” Никита Кучеров, "нью-йоркский рейнджер" Артемий Панарин и некоторые другие.