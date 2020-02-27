Определились все пары 1/8 финала в Кубке Гагарина

Сильнейший клуб Западной конференции ЦСКА выиграл регулярный чемпионат второй год подряд. В Восточной конференции победил казанский "Ак Барс", который трижды - больше всех - выигрывал Кубок Гагарина.

Борьбу за Кубок Гагарина начинают 16 команд. Первые матчи за почетный трофей пройдут 1 марта. Победители 1/8 финала определятся в серии до четырех побед.

По оценке экспертов, главными претендентами на победу считаются два армейских клуба ЦСКА и СКА. Сюрприз может преподнести "Спартак", который возглавляет бывший наставник сборной России Олег Знарок. Среди команд Восточной конференции эксперты выделяют прошлогоднего финалиста омский "Авангард".

Кубок Гагарина - 1/8 финала

ЦСКА (Москва) - Торпедо (Нижний Новгород)

СКА (Санкт-Петербург) - Витязь (Подольск)

Йокерит (Хельсинки) - Локомотив (Ярославль)

Динамо (Москва) - Спартак (Москва)

Ак Барс (Казань) - Нефтехимик (Нижнекамск)

Барыс (Нур-Султан) - Металлург (Магнитогорск)

Авангард (Омск) - Салават Юлаев (Уфа)

Автомобилист (Екатеринбург) - Сибирь (Новосибирск)

Победители Кубка Гагарина

2009 Ак Барс

2010 Ак Барс

2011 Салават Юлаев

2012 Динамо (Москва)

2013 Динамо (Москва)

2014 Металлург Мг

2015 СКА

2016 Металлург Мг

2017 СКА

2018 Ак Барс

2019 ЦСКА