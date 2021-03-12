Определились все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина

Никаких сюрпризов в 1/8 финала Кубка Гагарина не произошло. Команды, которые расположились в регулярном чемпионате выше соперников, успешно преодолели первый раунд плей-офф.

Кубок Гагарина - 1/8 финала

ЦСКА - Спартак (Москва) 4:0

СКА (Санкт-Петербург) - Динамо (Беларусь) 4:1

Динамо (Москва) - Северсталь (Череповец) 4:1

Локомотив (Ярославль) - Йокерит (Финляндия) 4:0

Ак Барс (Казань) - Торпедо (Нижний Новгород) 4:0

Авангард (Омск) - Автомобилист (Екатеринбург) 4:1

Металлург (Магнитогорск) - Барыс (Казахстан) 4:2

Салават Юлаев (Уфа) - Трактор (Челябинск) 4:1

На четвертьфинальной стадии Кубюка Гагарина ожидается более упорное соперничество. Особенно интересной обещает быть борьба в Восточной конференции, где сойдутся непримиримые соперники: "Ак Барс" сыграет с "Салават Юлаевым", а "Металлург" сразится с "Авангардом". Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 17 марта.

Кубок Гагарина - 1/4 финала

ЦСКА - Локомотив (Ярославль)

СКА (Санкт-Петербург) - Динамо (Москва)

Ак Барс (Казань) - Салават Юлаев (Уфа)

"Авангард (Омск) - Металлург (Магнитогорск)