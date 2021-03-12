Определились все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина
Последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина стали хоккеисты магнитогорского "Металлурга", выигравшие серию у казахстанского "Барыса" со счетом 4:2.
Последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина стали хоккеисты магнитогорского "Металлурга", выигравшие серию у казахстанского "Барыса" со счетом 4:2.
Никаких сюрпризов в 1/8 финала Кубка Гагарина не произошло. Команды, которые расположились в регулярном чемпионате выше соперников, успешно преодолели первый раунд плей-офф.
Кубок Гагарина - 1/8 финала
ЦСКА - Спартак (Москва) 4:0
СКА (Санкт-Петербург) - Динамо (Беларусь) 4:1
Динамо (Москва) - Северсталь (Череповец) 4:1
Локомотив (Ярославль) - Йокерит (Финляндия) 4:0
Ак Барс (Казань) - Торпедо (Нижний Новгород) 4:0
Авангард (Омск) - Автомобилист (Екатеринбург) 4:1
Металлург (Магнитогорск) - Барыс (Казахстан) 4:2
Салават Юлаев (Уфа) - Трактор (Челябинск) 4:1
На четвертьфинальной стадии Кубюка Гагарина ожидается более упорное соперничество. Особенно интересной обещает быть борьба в Восточной конференции, где сойдутся непримиримые соперники: "Ак Барс" сыграет с "Салават Юлаевым", а "Металлург" сразится с "Авангардом". Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 17 марта.
Кубок Гагарина - 1/4 финала
ЦСКА - Локомотив (Ярославль)
СКА (Санкт-Петербург) - Динамо (Москва)
Ак Барс (Казань) - Салават Юлаев (Уфа)
"Авангард (Омск) - Металлург (Магнитогорск)
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Maelstorm поделился мнением об изменениях в составе HellRaisers
VANSKOR высказался об исключении из состава HellRaisers по Dota 2
Абрамович решил сделать шикарный подарок Тухелю
Посчитано количество людей, которые умрут от COVID до мая