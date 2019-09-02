02.09.2019, 13:33
Опасный хоккей: шайба попала в голову ребенку
Отец немедленно вынес свое дитя на руках, ему была оказана помощь.
Отец немедленно вынес свое дитя на руках, ему была оказана помощь.
Встреча прошла 1 сентября. Во втором периоде шайба вылетела за пределы игровой площадки и попала в голову ребенку. Сразу после инцидента отец вынес его на руках за пределы арены.
"По нашей информации, с ним все хорошо, царапин, ссадин или ран нет, серьезного сотрясения тоже. Мы сразу же связались с родителями и передали им в подарок от клуба атрибутику", — сообщили в пресс-службе московского клуба.
Напомним, что в матче за Кубок Открытия КХЛ московский ЦСКА проиграл омскому "Авангарду" 1:3
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