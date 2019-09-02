Опасный хоккей: шайба попала в голову ребенку

Встреча прошла 1 сентября. Во втором периоде шайба вылетела за пределы игровой площадки и попала в голову ребенку. Сразу после инцидента отец вынес его на руках за пределы арены.

"По нашей информации, с ним все хорошо, царапин, ссадин или ран нет, серьезного сотрясения тоже. Мы сразу же связались с родителями и передали им в подарок от клуба атрибутику", — сообщили в пресс-службе московского клуба.

Напомним, что в матче за Кубок Открытия КХЛ московский ЦСКА проиграл омскому "Авангарду" 1:3