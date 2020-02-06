Нокаут в первом периоде. Россия снова проиграла Финляндии с сухим счетом

Уже на 37-секунде финская команда добилась успеха, а к исходу 7-й минуты она забросила еще две шайбы - судьба встречи была предрешена.

На шведский этап Евротура в тренерский штаб сборной России был включен наставник молодежной сборной Валерий Брагин и несколько его подопечных. Однако проявить себя в Хельсинки молодые хоккеисты не смогли.

Напомним, что в полуфинале последнего чемпионата мира Россия также проиграла финнам с сухим счетом - 0:1.

В общем зачете Евротура сборная России занимает последнее место - 7 очков. Лидирует сборная Финляндии (14). Следующий поединок в рамках третьего этапа Евротура россияне проведут 8 февраля со шведами.

Состав сборной России на Шведские игры:

Вратари:

Игорь Бобков (Авангард)

Тимур Билялов (Ак Барс)

Александр Самонов (СКА)

Защитники

Данила Галенюк (СКА)

Рушан Рафиков (Локомотив)

Александр Романов (ЦСКА)

Богдан Киселевич (ЦСКА)

Никита Лямкин (Ак Барс)

Артем Сергеев (Салават Юлаев)

Григорий Дронов (Металлург)

Андрей Миронов (Динамо Москва)

Нападающие:

Анатолий Голышев (Автомобилист)

Артем Галимов (Ак Барс)

Дмитрий Воронков (Ак Барс)

Денис Зернов (Авангард)

Кирилл Марченко (СКА)

Иван Морозов (СКА)

Василий Подколзин (СКА)

Максим Мамин (ЦСКА)

Андрей Светлаков (ЦСКА)

Сергей Толчинский (ЦСКА)

Григорий Денисенко (Локомотив)

Артур Каюмов (Локомотив)

Павел Кудрявцев (Локомотив)

Александр Шаров (Сибирь)