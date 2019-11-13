Ночная бомба из США. Ковальчука выгоняют из "Лос-Анджелеса"

Один из ведущих инсайдеров Северной Америки Эллиотт Фридман сообщил, что "Лос-Анджелес" проинформировал россиянина о его отстранении из состава. Он может тренироваться с командой, но не будет играть.

"Лос-Анджелес" рассматривал варианты обмена Ковальчука или разрыва его контракта. Однако, судя по последним новостям, ни один, ни второй не привел к какому-то позитивному результату.

Илье 36 лет, его соглашение со среднегодовой зарплатой в 6,25 млн долларов будет действовать до конца сезона 2020/21. С учетом результативности Ковальчука (9 очков в 17 матчах), его показателя полезности (-10) и очень нестабильной игры в ветеране вряд ли кто-либо был заинтересован.

У россиянина в контракте есть пункт, по которому его не могут не только обменять, но и отправить в фарм-клуб. Совсем скоро Ковальчук получит львиную часть зарплаты за текущий сезон - 5,3 млн долларов были записаны в бонус, который будет полностью выплачен 15 декабря. Останется лишь 700 000. Но есть еще 4,2 миллиона за следующий сезон — и Ковальчуку нет резона просто так от них отказываться.