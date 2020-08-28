28.08.2020, 05:10
НХЛ отменила матчи Кубка Стэнли из-за стрельбы в чернокожего
Поединки 1/4 Кубка Стэнли, которые были запланированы 27-28 августа, перенесены на более поздний срок
Поединки 1/4 Кубка Стэнли, которые были запланированы 27-28 августа, перенесены на более поздний срок
Матчи Кубка Стэнли проходят в канадских городах Торонто и Эдмонтоне. НХЛ поддержала инициативу хоккеистов, которые выступили против полицейского произвола в США.
Ранее НБА и другие профессиональные спортивные лиги США отложили матчи в связи с инцидентом со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блэйка в Висконсине.
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