28.08.2020, 05:10

НХЛ отменила матчи Кубка Стэнли из-за стрельбы в чернокожего


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НХЛ отменила матчи Кубка Стэнли из-за стрельбы в чернокожего
NHLFrank Gunn/The Canadian Press via AP

Поединки 1/4 Кубка Стэнли, которые были запланированы 27-28 августа, перенесены на более поздний срок

Матчи Кубка Стэнли проходят в канадских городах Торонто и Эдмонтоне. НХЛ поддержала инициативу хоккеистов, которые выступили против полицейского произвола в США.

Ранее НБА и другие профессиональные спортивные лиги США отложили матчи в связи с инцидентом со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блэйка в Висконсине.

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