НХЛ отменила матчи Кубка Стэнли из-за стрельбы в чернокожего

Матчи Кубка Стэнли проходят в канадских городах Торонто и Эдмонтоне. НХЛ поддержала инициативу хоккеистов, которые выступили против полицейского произвола в США.

Ранее НБА и другие профессиональные спортивные лиги США отложили матчи в связи с инцидентом со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блэйка в Висконсине.