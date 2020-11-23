NHL Network поставила Василевского на первое место в топ-10 вратарей

Второе место занял финский вратарь ”Бостона” Туукка Раск, третье — американец Коннор Хеллебайк из ”Виннипега”. В топ-10 рейтинга также вошли американец Бен Бишоп (”Даллас”, 4), канадец Джордан Биннингтон (”Сент-Луис”, 5), канадец Кэри Прайс (”Монреаль”, 6), канадец Дарси Кемпер (”Аризона”, 7), швед Робин Ленер (”Вегас”, 8), швед Якоб Маркстрём (”Калгари”, 9) и россиянин Антон Худобин (”Даллас”, 10).

The wait is over! Here are our Top 10 Goalies Right Now. #NHLTopPlayers pic.twitter.com/mFk9HkTaFb — NHL Network (@NHLNetwork) November 23, 2020



В регулярных чемпионатах НХЛ 26-летний Василевский провел 260 матчей, одержав 159 побед. В плей-офф на его счету 58 встреч и 33 победы.

В прошедшем сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году выиграл приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ — ”Везина Трофи”, в прошедшем сезоне занял третье место в голосовании, награда досталась Хеллебайку.

Худобину 34 года. Вместе с ”Далласом” он дошел до финала Кубка Стэнли в минувшем сезоне, где его команда в шести матчах уступила ”Тампе”.