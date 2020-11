NHL Network поставила Василевского на первое место в топ-10 вратарей

Второе место занял финский вратарь ”Бостона” Туукка Раск, третье — американец Коннор Хеллебайк из ”Виннипега”. В топ-10 рейтинга также вошли американец Бен Бишоп (”Даллас”, 4), канадец Джордан Биннингтон (”Сент-Луис”, 5), канадец Кэри Прайс (”Монреаль”, 6), канадец Дарси Кемпер (”Аризона”, 7), швед Робин Ленер (”Вегас”, 8), швед Якоб Маркстрём (”Калгари”, 9) и россиянин Антон Худобин (”Даллас”, 10).

