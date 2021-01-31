НХЛ: Малкин побил достижения Лемье и Ягра
31 января ”Питтсбург” обыграл ”Нью-Йорк Рейнджерс” в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в ходе которого российский форвард ”Питтсбурга” Евгений Малкин улучшил свою статистику.
31 января ”Питтсбург” обыграл ”Нью-Йорк Рейнджерс” в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в ходе которого российский форвард ”Питтсбурга” Евгений Малкин улучшил свою статистику.
Встреча завершилась со счетом 5:4 ОТ, российский форвард ”Питтсбурга” Евгений Малкин отдал результативную передачу.
Малкин побил достижение Марио Лемье по играм за ”пингвинов”. Россиянин провел 916 встреч, а Лемье — 915. Больше раз на лед в составе (”Питтсбурга”) выходил только Сидни Кросби (993).
Также Малкин вышел на третье место по количеству набранных очков за клуб (1080), обойдя чеха Яромира Ягра (1079). Лидирует по данному показателю Сидни Кросби (1271).
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