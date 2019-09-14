14.09.2019, 18:28
НХЛ дисквалифицировала россиянина за кокаин
Нападающий клуба НХЛ ”Вашингтон Кэпиталз” Евгений Кузнецов дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба лиги.
Нападающий клуба НХЛ ”Вашингтон Кэпиталз” Евгений Кузнецов дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба лиги.
В заявлении НХЛ отмечается, что игрок наказан за неподобающее поведение. Кузнецов уже проинформировал лигу, что не будет обжаловать свое отстранение.
Напомним, ранее ИИХФ дисквалифицировала россиянина на четыре года за употребление кокаина. Положительный допинг-тест был взят 26 мая 2019 года во время чемпионата мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В Белоруссии 2-летняя девочка случайно задушила мать
Добилась в Ереване: Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннеса
Ученых из США заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Стало известно о загадочном грузе на борту малайзийского «Боинга»