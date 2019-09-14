НХЛ дисквалифицировала россиянина за кокаин

В заявлении НХЛ отмечается, что игрок наказан за неподобающее поведение. Кузнецов уже проинформировал лигу, что не будет обжаловать свое отстранение.

Напомним, ранее ИИХФ дисквалифицировала россиянина на четыре года за употребление кокаина. Положительный допинг-тест был взят 26 мая 2019 года во время чемпионата мира.