14.09.2019, 18:28

НХЛ дисквалифицировала россиянина за кокаин


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Jevgeni Kuznetsov
Jevgeni KuznetsovFoto: USA TODAY USPW, USA TODAY Sports

Нападающий клуба НХЛ ”Вашингтон Кэпиталз” Евгений Кузнецов дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба лиги.

В заявлении НХЛ отмечается, что игрок наказан за неподобающее поведение. Кузнецов уже проинформировал лигу, что не будет обжаловать свое отстранение.

Напомним, ранее ИИХФ дисквалифицировала россиянина на четыре года за употребление кокаина. Положительный допинг-тест был взят 26 мая 2019 года во время чемпионата мира.

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