01.08.2020, 18:30

Не выдержала смерти мужа. Скончалась вдова олимпийского чемпиона


EST
Küünal, küünla kustumine
Küünal.Foto: Argo Ingver

Ушла из жизни Нина Гусева - супруга знаменитого защитника ЦСКА и сборной СССР по хоккею Александра Гусева.

Она умерла на девятый день после смерти мужа, который скончался 22 июля, сообщает Allhockey.

Гусев – чемпион Олимпиады-1976 в Инсбруке, двукратный чемпион мира, участник знаменитой Суперсерии 1972 года с Канадой.

Читайте также: