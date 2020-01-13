13.01.2020, 15:17
Не стареют душой ветераны: Яромир Ягр сыграл в хоккей уже в пяти десятилетиях и повторил "вечный" рекорд Горди Хоу
Чех, в 1988 году в 16 лет начавший профессиональную карьеру именно в ”Кладно”, сыграл уже в пяти десятилетиях.
Чех, в 1988 году в 16 лет начавший профессиональную карьеру именно в ”Кладно”, сыграл уже в пяти десятилетиях.
47-летний Ягр повторил достижение канадца Горди Хоу, который выступал на профессиональном уровне с 1946 по 1980-й.
Нападающий ”Кладно” сыграл в матче чемпионата Чехии против ”Спарты” (8:4), забросив две шайбы и сделав две результативные передачи. Всего в этом сезоне он набрал 19 (10+9) очков в 22 играх.
Напомним, что Ягр играет за свой собственный клуб — он владелец ”Кладно”.
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