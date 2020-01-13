Не стареют душой ветераны: Яромир Ягр сыграл в хоккей уже в пяти десятилетиях и повторил "вечный" рекорд Горди Хоу

47-летний Ягр повторил достижение канадца Горди Хоу, который выступал на профессиональном уровне с 1946 по 1980-й.

Нападающий ”Кладно” сыграл в матче чемпионата Чехии против ”Спарты” (8:4), забросив две шайбы и сделав две результативные передачи. Всего в этом сезоне он набрал 19 (10+9) очков в 22 играх.

Напомним, что Ягр играет за свой собственный клуб — он владелец ”Кладно”.