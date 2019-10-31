31.10.2019, 15:00

Не пропустите! Сборная Эстонии сыграет три матча в "Тондираба"


EST 3
Eesti vs Ukraina jäähoki
Eesti vs Ukraina jäähokiFoto: Erki Pärnaku, Õhtuleht

7-10 ноября в ледовом холле "Тондираба пройдет Кубок Балтики по хоккею.

В турнире примут участие 6 команд: Эстония, Украина, Литва, Латвия, Румыния и молодежная сборная Казахстана.

На групповом этапе сборная Эстонии сыграет с Украиной (8 ноября) и Литвой (9 ноября). В заключительный день турнира наши хоккеисты проведут еще один поединок.

Состав сборной Эстонии определится на следующей неделе по итогам тренировочного сбора.

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