31.10.2019, 15:00
Не пропустите! Сборная Эстонии сыграет три матча в "Тондираба"
7-10 ноября в ледовом холле "Тондираба пройдет Кубок Балтики по хоккею.
7-10 ноября в ледовом холле "Тондираба пройдет Кубок Балтики по хоккею.
В турнире примут участие 6 команд: Эстония, Украина, Литва, Латвия, Румыния и молодежная сборная Казахстана.
На групповом этапе сборная Эстонии сыграет с Украиной (8 ноября) и Литвой (9 ноября). В заключительный день турнира наши хоккеисты проведут еще один поединок.
Состав сборной Эстонии определится на следующей неделе по итогам тренировочного сбора.
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