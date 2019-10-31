Не пропустите! Сборная Эстонии сыграет три матча в "Тондираба"

В турнире примут участие 6 команд: Эстония, Украина, Литва, Латвия, Румыния и молодежная сборная Казахстана.

На групповом этапе сборная Эстонии сыграет с Украиной (8 ноября) и Литвой (9 ноября). В заключительный день турнира наши хоккеисты проведут еще один поединок.

Состав сборной Эстонии определится на следующей неделе по итогам тренировочного сбора.